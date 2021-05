Vaccini, nel Lazio open day AstraZeneca apre agli over 35

Ansa

Apre agli over 35 l'open day AstraZeneca con ticket virtuale in programma nel weekend nel Lazio. Lo annuncia la Regione attraverso il canale Salute Lazio. "Data la disponibilità di ulteriori dosi - si legge - è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)".