Uccise la ex in strada a Roma: trovato impiccato in carcere

E' stato trovato impiccato in carcere l'uomo arrestato per l'omicidio della ex avvenuto in strada a Roma sabato pomeriggio. Secondo quanto si è appreso da fonti investigatve, Fernando Basath Chandana Koralagamage, 49enne dello Sri Lanka, si è impiccato nel carcere di Frosinone. La vittima era una 40enne sua connazionale, dalla quale si stava separando.