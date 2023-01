Tivoli, colpito da un pugno durante una lite: muore dopo cinque mesi in coma

Non ce l'ha fatta Sami Kourid, il 27enne di Tivoli (Roma) in coma da cinque mesi dopo aver ricevuto un pugno in faccia.

Il giovane, deceduto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio all'ospedale Umberto I, era stato colpito violentemente al volto ed era caduto a terra, sbattendo la testa. L'aggressore, un 36enne romano, ora rischia un'accusa per omicidio o per morte in conseguenza di altro reato.