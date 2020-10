Tamponi, code infinite ai Drive In di Roma: "Alle 5:30 del mattino c'erano già trenta auto"

Lunghe code e attese infinite per fare un tampone. "Mattino Cinque" documenta le file che si creano per effettuare un tampone al Drive In dell'ospedale San Giovanni di Roma. C'è chi si mette in coda al mattino presto e chi, per sottoporsi al test per il Covid è costretto ad attendere fino a dodici ore.

"Sono arrivata qui alle cinque e mezza del mattino - racconta una donna al programma - e c'era già una fila di una trentina di auto. Sono qui perché ho bisogno del test per rientrare a lavoro dopo una lieve influenza che ho avuto nei giorni scorsi".