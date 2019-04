Stupro Viterbo, minacce alla donna: "Zitta, non ti crederà nessuno"

I due militanti di CasaPound arrestati a Viterbo per un presunto stupro avrebbero minacciato la loro vittima dopo la violenza. "Stai zitta, tanto non ti crederà nessuno", avrebbero detto i due alla 36enne. Secondo gli investigatori, la donna è stata violentata più volte, prima da uno e poi dall'altro, per alcune ore, fino a quando non è stata abbandonata dai due ragazzi sotto casa.