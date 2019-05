Stupro Viterbo, leader Casapound: “Vicenda orribile, non avranno più niente a che fare con noi”

“Sono già stati espulsi e non avranno più a niente a che fare con noi”. A parlare è Simone Di Stefano, leader di Casapound che, a “Dritto e Rovescio”, condanna fortemente il comportamento di Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, per lo stupro di Viterbo.



“Anche se non dovesse arrivare una condanna – spiega Di Stefano – e anche se un giudice dovesse ritenere consenziente il rapporto, questa storia è talmente squallida e orribile che queste due persone non dovranno mai più rapporti con Casapound”. Poi Paolo Del Debbio chiede se la castrazione chimica possa essere una soluzione in un caso come questo e Di Stefano risponde: “Sì, a patto che il condannato non esca di galera. Altrimenti non ha alcun senso”.