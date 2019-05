Stupro Roma, prelevate tracce aggressori su vittima: si farà Dna

Dalla studentessa 21enne etiope, violentata sabato in uno sgabuzzino nei pressi di una discoteca a Roma, sono state prelevate tracce biologiche che potrebbero essere utili per estrarre il Dna dei tre aggressori. Le indagini della polizia vanno avanti per rintracciare i responsabili della violenza. Gli investigatori hanno ascoltato circa 50 persone, che quella sera erano nel locale.