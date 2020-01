Stalking, la Meloni testimonia a processo: "Ho paura per mia figlia"

"Ho paura per mia figlia, che ha appena 3 anni. La notte non dormo per questa vicenda". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha testimoniato in tribunale durante il processo che vede imputato per stalking Raffaele Nugnes, arrestato il 31 luglio nel Casertano. L'uomo, ha raccontato la Meloni, "sosteneva che gliel'ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma".