Sparò a ghanese armato alla stazione Termini: indagato poliziotto

Indagato per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi il poliziotto che sabato ha sparato ad un ghanese di 44 anni che brandiva un coltello. Si tratta di un atto dovuto per procedere con le verifiche di rito. Il fatto è avvenuto nei presi della stazione Termini a Roma. Il cittadino africano è attualmente ricoverato, in stato di detenzione, al Policlinico Umberto I, non è in pericolo di vita.