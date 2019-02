Spari a Roma, tra le ipotesi anche lo scambio di persona

Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona, per il ferimento a Roma di Manuel Mateo Bortuzzo, 20 anni, nuotatore di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni il giovane era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in piazza Eschilo. Gli spari potrebbero essere partiti da uno scooter o da un'auto in corsa.