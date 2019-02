Spaccio di stupefacenti in provincia di Frosinone,12 arresti

Avevano il monopolio della gestione dello spaccio di stupefacenti in alcuni comuni della provincia di Frosinone e si rifornivano da gruppi criminali che operavano in Campania, sfruttando un appartenente alle forze delle polizia che svolgeva il ruolo di corriere. Con queste accuse sono state arrestate 12 persone ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, hashish e marijuana.