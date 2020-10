Spaccio a Ostia: minacce a Brumotti, coi carabinieri nel feudo del clan Spada

Vittorio Brumotti continua la sua battaglia per liberare le piazze italiane dallo spaccio di droga. Questa volta l'inviato di "Striscia la Notizia" arriva in sella alla sua bici a Ostia, sul litorale romano, dove "comandano i clan Spada e Fasciani". Il campione di bike trial grazie a complici e telecamere nascoste documenta l'attività di pusher e sentinelle tra i palazzi della frazione romana, prima di presentarsi, prima da solo e poi coi carabinieri, alla porta di uno spacciatore.



Questa volta per Brumotti non c'è stata nessuna aggressione, ma insulti e pesanti intimidazioni dopo che alcune persone sono state portate in caserma per accertamenti. E non solo di persona: dopo l'incursione a Ostia all'inviato del programma sono arrivate anche minacce di morte sui profili social e persino sul suo telefono privato.