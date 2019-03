Sosta selvaggia a Roma, la Procura indaga: 10 già a giudizio per interruzione di pubblico servizio

La Procura di Roma ha aperto una maxi-indagine sulla sosta selvaggia , ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio . Le auto parcheggiate in doppia o addirittura tripla fila, infatti, spesso causano gravi problemi alla già congestionata circolazione stradale nella Capitale. L'indagine si basa su segnalazioni inviate quotidianamente in Procura dall'Atac, l'azienda di trasporti capitolina: già 10 persone sono state rinviate a giudizio.

Le persone rinviate a giudizio sono automobilisti che hanno parcheggiato in modo irregolare, per almeno 30 minuti, in una strada in cui non erano presenti percorsi alternativi per mezzi pubblici o, caso ancora più grave, l'auto era stata parcheggiata vicini ai binari del tram causandone il blocco.