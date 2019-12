Sedicenni investite a Roma, Gip: Genovese incline guidare dopo alcol

Pietro Genovese, il 20enne alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso a Corso Francia a Roma le due 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, è solito "condurre veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche se non anche stupefacenti e non rispettare le norme del codice della strada". E' quanto scrive il Gip nell'ordinanza con cui ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato.