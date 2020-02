Scontro tra auto e bisarca: due morti e un ferito alle porte di Roma

E' di due morti il bilancio di un incidente stradale verificatosi all'alba a Colorina, alle porte di Roma. All'altezza del chilometro 25 della via Casilina, per cause ancora non del tutto chiarite una bisarca e un'auto con a bordo tre persone si sono scontrate..Due degli occupanti dell'auto sono morti sul colpo, mentre il terzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal 118.