Scontro a Guidonia tra aerei, il proprietario dell'auto incendiata: "Stavo entrando in macchina, salvo per dieci secondi"

Due aerei militari si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio, alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. A "Pomeriggio Cinque", un testimone ha raccontato gli istanti prima dell'impatto: "Mi stavo dirigendo verso l'auto - ha raccontato -, ho visto a terra una grande ombra e subito dopo l'aereo è venuto giù. Posso considerarmi salvo per dieci secondi".

Un aereo è finito in un prato non lontano da via Longarina, dopo aver preso fuoco. L'altro, invece, è precipitato in una strada poco distante, sfiorando alcuni palazzi. Secondo i testimoni è stato il pilota, nell'ultima manovra, a evitare la strage. Anche il proprietario dell'auto centrata dall'ultraleggero si trovava lì. "Ero a 10 metri della macchina, l'aereo è cascato e io sono scappato. Fosse accaduto pochi secondi dopo ero dentro quell'automobile", conclude.