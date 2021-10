Scontri Green pass, Lamorgese: "In violenze inquietante carica eversiva"

Ansa

Le forze di polizia "hanno agito con equilibrio e professionalità" in una giornata difficile in cui ci sono stati "intollerabili atti di violenza anche contro sedi delle istituzioni in cui si è ravvisata una inquietante carica eversiva". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dopo la manifestazione dei "No Green pass" che ha assediato il centro di Roma.