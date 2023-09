Roma, traffico internazionale di visti per stranieri

Traffico internazionale di visti per stranieri a Roma. È quanto emerge dall'inchiesta dell'inviato di "Quarta Repubblica", che, nella puntata di lunedì 18 settembre, ha intervistato Andrea Di Giuseppe, attuale membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.

"In un ristorante, il proprietario mi si avvicina e mi inizia a parlare di una serie di problematiche legate ai visti. Inizialmente ho pensato si trattasse di un discorso personale, poi, invece, ho cominciato a capire che mi stava chiedendo di intercedere per poter vendere dei visti", racconta il politico, specificando che l'uomo aveva già svolto quest'attività, con la complicità di un ex funzionario dell'ambasciata.

"Mi offrirono dai 120 ai 150 mila euro al mese cash, oltre a un cachet di entrata di circa 300 mila euro", continua Di Giuseppe, che, per aver denunciato, è stato minacciato e messo sotto scorta. "Le alternative erano due: o diventare connivente o girare la testa".