Roma, uomo si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bomba

Momenti di paura alla periferia di Roma. Un uomo, che risulta agli arresti domiciliari, si è barricato in casa, nel quartiere di Tor Marancia, e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere. Nel pomeriggio quando i carabinieri si sono presentati per un controllo di routine, l'uomo si è rifiutato di farli entrare e ha minacciato di far esplodere una bomba. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e un negoziatore dell'Arma.