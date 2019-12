Roma, un altro bus in fiamme: è il terzo in tre giorni

Un altro bus di linea è andato in fiamme a Roma. E' accaduto stamattina intorno alle 10 Via Elio Chianesi, in zona Torrino, nel quadrante sud. A dare l'allarme al Nue 112 è stato lo stesso autista del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti. Si tratta del terzo autobus in fiamme in tre giorni.