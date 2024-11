Roma, turista americano fa volare drone sul Colosseo: scatta la denuncia

Ha tentato di far volare un drone senza autorizzazione sul Colosseo poi ha cercato di nascondersi tra la folla, ma è stato individuato e denunciato. Se n'è accorta una pattuglia della polizia locale del I Gruppo Centro storico che ha sorpreso un turista di 45 anni, proveniente dagli Usa ma di origine guatemalteca, intento a far volare un drone in piazza del Colosseo senza autorizzazione. Gli agenti sono riusciti rapidamente a individuarlo, nonostante i suoi tentativi di confondersi tra la folla. Nei confronti dell'uomo sono scattate le contestazioni previste dalla normativa vigente. Oltre alla denuncia, è stato eseguito il sequestro del drone insieme a tutti gli accessori in dotazione.