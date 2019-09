Roma, trovato il cadavere di una donna a Ponte di Nona: aveva la testa bruciata

Il cadavere dell'89enne Amina De Amicis , scomparsa sei giorni fa, è stato trovato in un terreno a Ponte di Nona , alla periferia di Roma. Gli uomini della protezione civile hanno rinvenuto il corpo in posizione supina all'interno di una buca, in stato di parziale decomposizione, con le gambe piegate e allargate e la testa completamente bruciata . Sul caso indagano i carabinieri.

Vicino alla donna, sul cui corpo sembra non siano stati riscontrati segni di violenza, è stata trovata una borsetta con i documenti e i soldi. La testa dell'89enne era bruciata al punto che, per riconoscerla, sono stati fondamentali gli occhiali da vista, la cui particolarità era quella di diventare rosa al sole. Nel punto in cui è stato trovato il cadavere non sono state rinvenute tracce di incendio. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause della morte.