Roma, trovati la mamma e i tre figli dispersi nei boschi

Dopo un giorno di ricerche sono stati ritrovati la mamma e i tre figli scomparsi sabato sera nei boschi di Nerola, vicino Roma. Come riportato da La Repubblica, sono stati trovati mentre si stavano riparando lungo un canale. La fuga della donna insieme ai tre figli di 4 mesi, 6 e 8 anni, è terminata nel pomeriggio. I tre sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le loro condizioni risultano buone.