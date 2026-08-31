Roma, torture su minori in un istituto penale: sospesi tre agenti

"Animale (è uno dei soprannomi di un secondino, ndr) mi ha lanciato addosso dei libri e mi hanno fatto sdraiare sul lettino, togliere i pantaloni e gli slip e mi hanno minacciato di tagliarmi i testicoli. Poi hanno preso una forbice e l'ha avvicinata al mio testicolo destro facendomi uscire del sangue. Io piangevo e li pregavo di smettere e poi mi hanno riportato in cella e hanno continuato a picchiarmi con calci e pugni”, è una delle testimonianze riportata da Repubblica.