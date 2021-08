Roma, spara al vigilante che non lo fa entrare al supermercato perché senza mascherina

ansa

Infastidito perché invitato a indossare la mascherina per entrare nel supermercato, ha avuto una lite con l'addetto alla sicurezza del punto vendita. In un primo momento l'uomo se ne è andato, ma poco dopo è tornato armato ed ha sparato un colpo di pistola contro il vigilante che, fortunatamente, non è stato colpito. L'episodio è avvenuto attorno alle 20 di venerdì sera a Finocchio, borgata alla periferia di Roma.