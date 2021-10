Roma, scontro fra un tram e una volante: due agenti in codice rosso

ansa

Una volante della polizia si è scontrata a Roma con un tram della linea 8 sulla Circonvallazione Gianicolense e i due agenti a bordo sono finiti in codice rosso all'ospedale San Camillo. Pattuglie della polizia sono intervenute dopo l'incidente per chiarire la dinamica dell'impatto. La conducente del tram, in stato di shock, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti medici. Nessun passeggero del tram è rimasto ferito.