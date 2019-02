Roma, rissa tra tifosi della Lazio e del Siviglia: tre accoltellati

Maxi rissa in serata nel rione Monti, al centro di Roma. Tre persone sono state trasportate in ospedale con ferite d'arma da taglio. Si tratta di due spagnoli, presumibilmente tifosi del Siviglia, e di un americano. Il più grave è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia. Si ipotizza una rissa tra tifosi dal momento che giovedì all'Olimpico è in programma la partita di Europa League Lazio-Siviglia.