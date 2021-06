Roma, Raggi: ordinanza urgente per riaprire discarica Albano Laziale

ansa

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto di predisporre un'ordinanza urgente per imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale. "L'inerzia della Regione ci costringe a questa decisione per evitare il peggioramento della crisi e conseguenze igienico-sanitarie per le persone", ha detto. La Raggi utilizzerebbe poteri commissariali per consentire la riapertura della discarica per il conferimento potenziale di 200mila tonnellate di rifiuti.