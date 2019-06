Roma, Raggi: "Dal tribunale ok al piano di salvataggio di Atac"

"Il tribunale fallimentare ha accettato il piano di salvataggio per Atac". E' quanto comunicato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, in merito all'azienda del trasporto pubblico della Capitale. "Un primo, importante, passo verso il risanamento dei trasporti pubblici di Roma - ha commentato il primo cittadino -. Questo significa che Atac non è fallita, rimane in mano pubblica e i suoi 11mila dipendenti hanno ancora un lavoro".