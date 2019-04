Roma, proteste anti-rom: si svuota centro Torre Maura, via gli ospiti

Svuotato il centro di accoglienza a Torre Maura, nella periferia di Roma, teatro di violente proteste anti-rom negli ultimi giorni. E' stato dunque completato il trasferimento di una sessantina di nomadi, arrivati martedì pomeriggio e spostati, dopo le proteste, in altre strutture. Fuori dall'edificio non ci sono più manifestanti ma la struttura resta presidiata dalle forze dell'ordine in attesa della fiaccolata di Forza Nuova in programma stasera.