Roma, pedopornografia online: tre arresti della polizia postale

La polizia Postale di Roma e Lazio ha arrestato tre uomini in flagranza di reato per produzione e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

Si tratta di un imprenditore romano di 48 anni "che scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico", di un giovane di Viterbo di 26 anni "trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico" e di un cameramen romano di 32 anni per detenzione di ingente materiale pedopornografico.