Roma, paura nella stazione di Trastevere: spinge una donna sui binari, bloccata

Paura alla stazione di Trastevere a Roma, dove una donna bulgara di 47 anni ha spinto una 40enne peruviana sui binari. Soccorsa dai medici del 118, la malcapitata è stata trasportata all'ospedale in codice rosso con alcune lesioni. La 47enne è stata invece bloccata dalla polizia ferroviaria e trasportata in ospedale per essere sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio. A soccorrere la donna spinta sui binari anche alcuni passeggeri.