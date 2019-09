Roma, nuova aggressione a un conducente di un autobus

Una nuova aggressione al conducente di un autobus è stata denunciata a Roma. L'autista si era fermato lunedì sera in via Appia Nuova poiché il suo bus era bloccato da un'auto in sosta, ed era sceso dal mezzo per verificare lo spazio a disposizione. A quel punto il conducente dell'auto in coda dietro il bus ha prima insultato l'autista, quindi l'ha aggredito. L'uomo è poi fuggito, mentre il conducente del bus è stato portato in ospedale.