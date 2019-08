Roma, narcotizza per gioco minorenne a una festa: 22enne denunciato

Ha versato della droga in un bicchiere di birra e l'ha offerto a un amico minorenne. Per questo pericoloso scherzo i carabinieri di Manziana (Roma) hanno denunciato un 22enne per il reato di "stato di incapacità procurato mediante somministrazione di stupefacenti". Il minorenne è stato soccorso mentre si trovava in un pesante stato di incoscienza dopo quella che a prima vista sembrava una semplice "sbornia".