Roma, morta la figlia del medico-eroe della Sars: arrestato pusher

Ansa

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Maddalena Urbani, 21 anni, figlia di Carlo, il medico-eroe vittima della Sars. Il padre della giovane era stato ucciso dalla polmonite atipica che aveva contribuito a scoprire. La donna, trovata senza vita in un appartamento in zona Cassia a Roma, sarebbe morta per un'overdose di eroina, dicono alcuni quotidiani. Arrestato il proprietario dell'abitazione per detenzione di droga.