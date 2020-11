Roma, manca il personale: per quasi cinque ore chiusa la metro C

Ansa

L'intera linea della metro C di Roma è rimasta chiusa in mattinata per cinque ore: non è entrata in funzione perché mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per tenerla aperta. L'Atac è riuscita risolvere il problema dopo le 10. Rabbia sui social, dove gli utenti hanno denunciato "bus stracarichi e distanziamento addio" e definito la vicenda "imbarazzante e vergognosa".