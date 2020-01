Roma, maltrattamenti in un asilo: arrestate due maestre

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione di Formello in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per i loro figli. Alcuni bimbi avevano paura di andare a scuola e qualcuno avrebbe replicato nella quotidianità insulti ed atteggiamenti visti in classe. Le indagini sono state svolte in tempi rapidissimi per porre immediatamente fine ai maltrattamenti. La polizia ha deciso di "non diffondere le immagini delle violenze, pur oscurando i volti, per rispettare la dignità delle giovani vittime".