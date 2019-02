Roma, le risate dopo gli spari a Manuel: "Ci prendiamo la piazza"

E' stato Lorenzo Marinelli, dal sedile posteriore dello scooter, a premere il grilletto credendo di aver dato una lezione ai rivali con cui poco prima era scoppiata una rissa all'Irish pub, dove avevano un appuntamento con loro. Lì la pistola non l'avevano portata, ma l'avevano nascosta "in una buca nel terreno dove avevano parcheggiato il motorino", scrivono i magistrati, riferendo le parole di Marinelli, nel decreto di fermo. I magistrati che non li lasciano liberi perché, secondo la Procura, sarebbero in contatto con "ambienti criminosi in grado di offrire loro protezione".



Chi li ha protetti? - Già, perché ancora i due non hanno detto una parola su dove siano stati prima di costituirsi. Le indagini parlano della casa di un pregiudicato ad Acilia, non lontano dal luogo in cui lo scooter è stato dato alle fiamme domenica mattina.