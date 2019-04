Roma,incidente tra due bus e un'auto in centro: quattro feriti lievi

Incidente nel centro storico di Roma. Un bus di linea fuori servizio si è scontrato con un'auto in piazza della Repubblica. Poi è arrivato un altro bus che ha tamponato il primo mezzo pubblico, che si era fermato a causa dell'impatto con la macchina. Nella frenata alcuni passeggeri sono rimasti leggermente contusi. In particolare in quattro, tre stranieri e un italiano, sono stati soccorsi in codice verde.