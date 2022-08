Roma, incastrati in tunnel: due arrestati per resistenza

Due arresti per resistenza a pubblico ufficiale e due deferimenti per danneggiamento e crollo colposo.

E' quanto disposto nei confronti dei componenti della presunta banda del buco, fermati dopo essere rimasti incastrati nel tentativo di scavare un tunnel in via Innocenzo XI, nel quartiere Aurelio a Roma. In base a quanto si apprende le due persone arrestate sono di origini napoletane, mentre i deferimenti riguardano due romani. Alcuni degli indagati hanno precedenti specifici anche per furto. Le indagini della Procura di Roma sono state affidate ai carabinieri.