Roma, il Papa per Natale dona 4mila tamponi ai senzatetto

Per Natale papa Francesco ha donato 4mila tamponi per la diagnosi del Covid alla città di Roma. I test, ricevuti dal Pontefice come omaggio della Slovenia, verranno utilizzati, in collaborazione con l'Istituto di Medicina Solidale e l'Ifo San Gallicano, per far accedere alla diagnosi i senza fissa dimora della Capitale, grazie anche a un accordo con l'amministrazione locale.