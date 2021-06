Roma, il medico che "converte" i no vax vaccinandoli in moto

"Penso che parlare con un medico di cui le persone si fidano, perché è il loro medico di base, contribuisce sicuramente a chiarirgli le idee". Così, a "Mattino Cinque", Marcello Pili spiega la sua scelta di spostarsi in moto per le strade di Roma e di andare a casa dei propri pazienti scettici per vaccinarli.

"Nei mesi scorsi ho fatto 1300 iniezioni, più di un hub, un terzo delle quali agli over 60", continua il medico, che prova anche a spiegare i motivi dello scetticismo. "Il problema è che c’è molta disinformazione su questi vaccini, le persone utilizzano il mezzo televisivo e le notizie sono estremamente variopinte. Questo non chiarisce molto le idee".