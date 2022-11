Roma, il liceo Mamiani occupato: "Ci prendiamo la nostra scuola"

Il liceo Mamiani a Roma è stato occupato.

Gli studenti, con un'azione portata a termine nel pomeriggio, sono entrati nell'istituto di viale delle Milizie, nel quartiere Prati, e hanno appeso alle finestre lo striscione "Mamiani occupato". "Oggi noi studenti Mamiani prendiamo il nostro istituto ed in un sistema opprimente e repressivo scegliamo di costruire il nostro modello di formazione e il nostro modello di socialità" scrivono i ragazzi del Collettivo in un lungo comunicato postato sui social in cui spiegano le ragioni dell'occupazione