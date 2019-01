Roma, il Campidoglio: ok alla mozione di sgombero immediato per Casapound

Sono stati 29 i voti favorevoli alla mozione 227/2018, firmata dai consiglieri dem Zannola, Baglio, Corsetti, Piccolo e Tempesta. Il testo contiene un "impegno per il sindaco ad attivarsi presso gli organi competenti affinché sia predisposto lo sgombero (...) al fine di procedere alla riqualificazione dell'immobile".



Le precisazioni del M5s - La delibera, sulla quale si era acceso un vivace dibattito tra i proponenti e i gruppi di Lega e Fratelli d'Italia, è stata appoggiata dalla maggioranza 5Stelle con alcune precisazioni. "Abbiamo valutato la mozione. Chiediamo una modifica dell'impegno perché ci sono inesattezze, a partire dalla previsione della permuta dell'immobile occupato con Roma capitale mai avvenuta, perché al posto di quell'immobile sono stati attribuiti quattro altri immobili", ha ha affermato a nome del gruppo M5s il consigliere Francesco Ardu.



M5s: "Non ci metteremo in mezzo a rossi e neri" - Sottolineando la "grande attenzione" tributata dall'amministrazione capitolina al tema degli sgomberi, Ardu ha annunciato che il Movimento "voterà sì, non ci metteremo in mezzo a una diatriba tra rossi e neri che non ci ha mai toccato". "Il dispositivo, così com'è, difficilmente potrà essere attuabile, per quanto condiviso", ha aggiunto.