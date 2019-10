Roma, "Halloween sicuro": sequestrati 11 mln di articoli pericolosi

Maxi blitz anticontraffazione a Roma, dove stavano per essere commercializzati, nell'imminenza della notte di Halloween, oltre 11 milioni di articoli pericolosi per la salute sequestrati. Maschere, cerchietti, addobbi, decorazioni a tema e accessori per il travestimento trovati nella Capitale e nell'hinterland, dai finanzieri del comando provinciale di Roma.