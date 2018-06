Roma, gioca con una fascetta intorno al collo: gravissima bimba di 3 anni

A dare l'allarme è stata la mamma, che era con lei in casa. "Correte, mia figlia sta soffocando. Sta morendo", urlava la donna, disperata.



La bimba è stata trasportata d'urgenza da un'ambulanza al vicino ospedale San Giovanni, per essere poi trasferita al pediatrico Bambino Gesù, dove è ancora ricoverata in Terapia intensiva. La piccola è stata sedata e le sue condizioni sono gravi ma stabili. Viene assistita con la ventilazione artificiale dopo aver avuto lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia



Al momento gli inquirenti ipotizzano che si tratti si un incidente. Sembra che non siano state riscontrare responsabilità a carico della mamma, che era in casa con lei.



Secondo le prime ricostruzioni la piccola stava giocando nella sua cameretta mentre la madre preparava la cena. Si sarebbe stretta per gioco quella fascetta da elettricista attorno alla gola rimanendo quasi strangolata. Quando la madre è andata a chiamarla per la cena, l'ha trovata per terra con la fascetta stretta attorno al collo.



Nella notte è stata eseguita una Tac che ha escluso gravi segni di sofferenza cerebrale, evidenziando un "danno limitato a livello polmonare".