Roma, fugge a controllo carabinieri: arrestato dopo sparatoria

Inseguimento di diversi chilometri, con un colpo di pistola esploso in aria a scopo intimidatorio, vicino Roma. Una pattuglia dei carabinieri ha notato un uomo fermo in auto a Pomezia, in una zona abitualmente frequentata da spacciatori. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo l'automobilista è scappato ma è stato fermato dopo poco. Sparato anche un colpo in aria. L'uomo, un 57enne di Ardea con precedenti, è stato arrestato.