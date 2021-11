Roma, folla nelle zone della movida: chiuse alcune piazze

Ansa

Alcune piazze della Capitale sono state chiuse sabato notte dai vigili urbani per contrastare la formazione di assembramenti, nel rispetto delle misure anti-Covid. Il blocco degli accessi è scattato in particolare nel centro storico e nelle zone di San Lorenzo, Ponte Milvio, Rione Monti e Trastevere. Controlli sono stati svolti "anche per verificare il rispetto delle disposizioni relative al Green pass".