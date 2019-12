Roma, false certificazioni mediche per invalidità: arresti

Operazione dei Nas dei carabinieri nelle province di Roma, Latina e Caserta, per smantellare un radicato sistema corruttivo finalizzato al rilascio di false certificazioni mediche per ottenere indebitamente una pluralità di benefici relativi a pensioni di invalidità, licenze di porto d’armi e permessi per destinatari di provvedimenti giudiziari. Sono state eseguite numerose misure cautelari, perquisizioni e sequestri.