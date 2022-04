Roma, dopo lite investe due ragazze: arrestato 42enne

In seguito a una lite in strada ha investito due ragazze procurando loro ferite non gravi.

Per questo a Roma, in via Nomentana, un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 del mattino di domenica. Le giovani hanno riportato ferite guaribili in 10 giorni e sono state già dimesse dall'ospedale.